В Хакасии спасали замерзшего велосипедиста из ямы

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В Хакасии спасали замерзшего велосипедиста из ямы. Мужчина не удержал равновесия и попал в ледяной плен. Сотрудники МЧС подтвердили, что получили необычный для сезона вызов.

 Сообщается, что в морозный день житель Хакасии отважился преодолеть значительное расстояние на велосипеде. Передвигался мужчина вдоль обочины по трассе Р-257. Однако в районе дорожной развязки около поста ГАИ, который уже давно заброшен, велосипедист не удержался. В результате он упал в яму.

Серьезных травм получено не было. Но выбраться из западни при помощи собственных сил человек оказалось не по силам, так как яма оказалась достаточно глубокой, а спуск крутой.

С собой у жителя Хакасии был телефон. По нему он вызвал спасателей, которые прибыли и вызволили замерзшего велосипедиста.

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Автор - Мария Титова
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