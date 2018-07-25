В Хакасии спасали замерзшего велосипедиста из ямы. Мужчина не удержал равновесия и попал в ледяной плен. Сотрудники МЧС подтвердили, что получили необычный для сезона вызов.

Сообщается, что в морозный день житель Хакасии отважился преодолеть значительное расстояние на велосипеде. Передвигался мужчина вдоль обочины по трассе Р-257. Однако в районе дорожной развязки около поста ГАИ, который уже давно заброшен, велосипедист не удержался. В результате он упал в яму.

Серьезных травм получено не было. Но выбраться из западни при помощи собственных сил человек оказалось не по силам, так как яма оказалась достаточно глубокой, а спуск крутой.

С собой у жителя Хакасии был телефон. По нему он вызвал спасателей, которые прибыли и вызволили замерзшего велосипедиста.