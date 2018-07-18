В Иркутской области два верблюда попали в ДТП

Машина, которая везла двух животных, верблюдов Славика и Серёжу из сочинского цирка на гастроли, попала в аварию.

По данным МВД Иркутской области, было сообщено, что водитель фуры перевозивший животных перепутал направление пути, в связи с этим, не смог совладать с управлением, перевернулся и упал в кювет.

Спасательная операция длилась около семи, восьми часов. Автомобиль весьма покореженный не вселял сотрудникам МЧС надежду на то, что двое животных ещё могут быть живы. Как выяснилось, один верблюд по кличке Серёжа погиб, но водитель и второй верблюд остались живы и невредимы.

В данный момент, животное находится на территории пожарной части. Верблюда хорошо кормят, Славик в тепле и в людской отзывчивости ждет сотрудников цирка, которые заберут его обратно домой.