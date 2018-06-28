Водитель такси украл у москвички лифчик

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Водитель такси украл у москвички лифчик. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и пыталась добраться домой. На в такси она осталась без нижнего белья и других ценных вещей. Об этом сообщает Mash.

 36-летняя москвичка отдыхала вечером в одном из столичных ресторанов, где выпивала вино. Далее женщина вызвала такси, чтобы добраться домой. Но по ее словам дальнейшие события она плохо помнит.

Женщина уверена, что в такси трое мужчин стали ее раздевать. Забрали шубу, кольца и лифчик. Насильственных действий в отношении москвички не совершалось.

Жительница столицы помнит, что в определенный момент она вышла из автомобиля, чтобы подышать свежим воздухом. Однако водитель такси тут же уехал. Полуголая женщина осталась в одиночестве на МКАДе.

Пострадавшая считает, что ей что-то подсыпали в бокал вина еще в ресторане. Все действия были схемой какой-то преступной группировки.

Заявление в полицию женщина написала. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

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Автор - Мария Титова
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