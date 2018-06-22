Возле детского санатория была обнаружена мина

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В Анапе, в море, возле детского санатория «Бимлюк» дайверами была обнаружена якорная мина.

После обнаружения необычной находки, был вызван отряд специалистов из Черноморской военно-морской базы, дабы обезвредить оружие. Огромную территорию, включая несколько детских санаториев и пансионов, оцепили полицейские. Якорную мину, созданную во времена Великой Отечественной войны, устранили её подрывом.

Напоминаем, что не так давно, в городе Волгоград, сотрудниками железной дороги были также обнаружены взрывоопасные предметы времен ВОВ. Снаряды были ликвидированы сапёрской группой и утилизированы.

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Автор - Кренаускас Анна
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