Возле детского санатория была обнаружена мина

В Анапе, в море, возле детского санатория «Бимлюк» дайверами была обнаружена якорная мина.

После обнаружения необычной находки, был вызван отряд специалистов из Черноморской военно-морской базы, дабы обезвредить оружие. Огромную территорию, включая несколько детских санаториев и пансионов, оцепили полицейские. Якорную мину, созданную во времена Великой Отечественной войны, устранили её подрывом.

Напоминаем, что не так давно, в городе Волгоград, сотрудниками железной дороги были также обнаружены взрывоопасные предметы времен ВОВ. Снаряды были ликвидированы сапёрской группой и утилизированы.