Сербская коза съела крупную сумму и за это поплатилась жизнью

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В центральной Сербии домашняя коза съела у хозяев 20 тысяч евро, затем была зажарена своими обладателями.

Коза Белка жила в семьи Симичей. Муж и жена Симичи, готовились к покупке нового земельного участка, который стоил 20 тысяч евро. В ожидании продавца, дабы заключить с ним сделку о покупке, Симичи пересчитали большую сумму наличных и положили на стол.

Милена Симич рассказала подробности происходящего, как бедное животное пробралось в дом, подошло к столу и на глазах у мужа Милены, стало жевать, а затем проглатывать по одной купюре. Женщина со слезами на глазах пояснила, что из 20 тысяч, осталось всего 300 евро. Глава Симичей не может спокойно пережить случившееся, мужчина даже перестал разговаривать.

По данным инсайдеров, козу Белку после происходящего умертвили, зажарили и съели, прямо с двадцатью тысячами в желудке.

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Автор - Кренаускас Анна
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