От мощного взрыва на Доминиканской фабрике пострадало много людей

На фабрике, производящей продукцию из пластика взорвался газ. Несколько человек погибли и ещё несколько сильно ранены.

После сильнейшего взрыва на заводе вспыхнул пожар. Причиной страшного происшествия, стал нагревшийся под высоким давлением реактор. Четверо человек скончались на месте, около десяти получили серьёзные ранения.

Здание фабрики очень сильно пострадало. Спасатели пытаются разгрести завалы и найти тела остальных жертв. Как сообщает Associated Press, из четверых погибших, было трое мужчин и одна женщина. Близким потерявших своих родных и пострадавшим будет предложена помощь специалистов.