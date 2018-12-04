В Москве лабрадор ограбил собственную хозяйку. Женщина обратилась за помощью в полицию.

В правоохранительных органах подтверждают тот факт, что вечером 4 декабря к ним обратилась за помощью 53-летняя местная жительница. Она сообщила, что проживает в частном доме на севере Москвы.

По словам заявительницы, дом на Долгопрудной аллее был ограблен. У женщины пропали золотые украшения, игровая приставка и планшет iPad. В доме царил беспорядок.

Следственная группа в результате оперативных действий установила, что ограбление совершил четвероногий питомец хозяйки. Все имущество, которое спрятал лабрадор, было найдено.

Москвичка призналась, что заподозрила кражу из-за того, что дверь балкона была открыта. Свое заявление из полиции женщина забрала, а также пообещала сделать выговор своему лабрадору.