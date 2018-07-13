Новости Санкт-Петербурга: крупный бизнесмен стал жертвой вымогательства

Как стало известно журналистам, в Санкт-Петербурге неизвестными был похищен владелец строительной компании. Отмечается, что они подскочили к нему, крича: «На землю, полиция!», а после затолкали в машину, где начали вымогать у него деньги.

Обыскав мужчину, они забрали у него имевшуюся при нем наличку, а также ключи от квартиры, сейфа и телефон. С добытым они направились в квартиру, где взяли 200 долларов, документы трогать не стали. В результате этого всего они отвезли жертву вымогательства к Финскому заливу, где начали требовать, чтобы он готовил еще деньги, и скрылись в неизвестном направлении. Полиции в курсе случившегося, заведено дело. Информации о деталях следствия пока что нет.

Кроме того, МВД планирует изменить условия сдачи на права в 2019 году. В результате данных изменений будет проведено объединение таких испытаний, как "площадка" и "город". Дело в том, что существует значительная разница между движением по городу и тренировочной площадке, поэтому необходимо проверять навыки управления водителя только в условиях реального дорожного движения. Водители, не знающие правил дорожного движения, будут автоматически отсеиваться.

Также стоит отметить тот факт, что МВД России в скором времени приобретет партию наручников. Общая стоимость покупки оставит более 26 миллионов рублей. Партия наручников ведомству должна быть предоставлена до 20 декабря текущего года.