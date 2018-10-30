50 миллионов рублей убытка: сотрудник РЖД пойдет под суд

Как стало известно журналистам, в Тульской области сотрудник российской железнодорожной компании отправится под суд в связи с тем, что двадцать четыре грузовых вагона сошли с путей.

Пресс-служба СКР сообщает, что оператор дефектоскопной тележки Узловской дистанции пути обвинен следствием в нарушении правил безопасности. Это привело к нежелательным и значительным последствиям. Содержимым вагона являлись щебень, мучку и две цистерны с дизельным топливом. Предположительно причиненный безответственным использованием железнодорожного транспорта ущерб составил пятьдесят миллионов рублей. На данный момент времени он уже возмещен. Задержанному грозит около двух лет лишения свободы.

Кроме того, стоит сказать, что в Туле было возбуждено уголовное дело против судебного пристава, которого поймали на получении взятки. Пристав-исполнитель должен был взамен на полученные денежные средства незаконным путем внести в базу данных банка исполнительных производств информацию о том, что у одной из жительниц Тульской области не имеется налоговых задолженностей. Примечательно, что женщина задолжала на самом деле 350 тысяч рублей. Представитель судебного пристава получил взятку от посредника, который хотел помочь должнице. По уголовному делу проводят комплекс следственных действий, были произведены обыски квартир фигурантов данного дела.

Также стоит отметить тот факт, что в Туле женщина провернула фиктивную постановку на учет шести иностранных граждан, за что и была осуждена. За вознаграждение она осуществила фиктивную постановку по месту своего жительства гражданам из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Но при этом никому из них не предоставила жилья. Судом было выбрано наказание в размере ста тысяч штрафа.