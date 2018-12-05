Сбежавший с объекта в Муроме сотрудник ВОХР умер от ран в Подмосковье

Сегодня, 19:36 \\ Происшествия

Выстрелы стали для 61-летнего Юрия Петрова смертельными. Об этом представители Следственного комитета сообщили в мессенджере "ТамТам".

 

По предварительным данным, сотрудник ВОХР стоял на страже объекта РЖД в Муроме Владимирской области. Он сбежал со службы вместе с боевым АКМ и двумя заряженными магазинами. Поводом стали проблемы в семье. Охранник сел в автомобиль ВАЗ-2109 и направился в сторону Москвы.

Правоохранители обнаружили нарушителя в Раменском районе Подмосковья с двумя огнестрельными ранениями. По неофициальной информации, выстрелы были сделаны из того же похищенного автомата. Раненного Юрия Петрова госпитализировали в подмосковную больницу, где он вскоре умер от тяжелых повреждений грудной клетки. Подробности установит судебно-медицинская экспертиза.

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Автор - Александр Лубяной
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