Сбежавший с объекта в Муроме сотрудник ВОХР умер от ран в Подмосковье

Выстрелы стали для 61-летнего Юрия Петрова смертельными. Об этом представители Следственного комитета сообщили в мессенджере "ТамТам".

По предварительным данным, сотрудник ВОХР стоял на страже объекта РЖД в Муроме Владимирской области. Он сбежал со службы вместе с боевым АКМ и двумя заряженными магазинами. Поводом стали проблемы в семье. Охранник сел в автомобиль ВАЗ-2109 и направился в сторону Москвы.

Правоохранители обнаружили нарушителя в Раменском районе Подмосковья с двумя огнестрельными ранениями. По неофициальной информации, выстрелы были сделаны из того же похищенного автомата. Раненного Юрия Петрова госпитализировали в подмосковную больницу, где он вскоре умер от тяжелых повреждений грудной клетки. Подробности установит судебно-медицинская экспертиза.