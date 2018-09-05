Самолет протаранил автомобиль-генератор в аэропорту Киева

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Як-40 должен был доставить пассажиров в Одессу. Аварию на взлетно-посадочной полосе очевидцы описали в социальных сетях.

 

Инцидент произошел 5 декабря в международном аэропорту Киева - "Жуляны". Во время взлетных маневров Як-40 компании "Мотор-Сич" протаранил наземный генератор. В результате столкновения специальный автомобиль завалился набок.

Причину аварии назвала пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко. Она утверждает, что самолет выехал на ВПП без разрешения диспетчеров. Все пассажиры остались невредимы. Як-40 тоже избежал видимых повреждений. Рейс Киев-Одесса задержали на несколько часов для технической диагностики транспортного средства. Кроме того, эксперты разбираются в обстоятельствах произошедшего. Так Галина Богданенко сообщила журналистам издания "Украинская правда".

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Автор - Александр Лубяной
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