Лось за 80 тысяч: прокуратура требует взыскать штраф с РЖД

Как стало известно, прокуратура потребовала наказать российскую железнодорожную компанию в связи с гибелью сбитого в Татарстане лося.

Транспортной компании был предъявлен иск на восемьдесят тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причиненного фауне региона и страны в целом. Данная информация была сообщена Камской транспортной прокуратурой. Происшествие произошло 16 ноября на 237-м км перегона Тойма Алнаши, грузовой поезд сбил животное насмерть. РЖД добровольно возмещать ущерб не намерено. Исковое заявление было направлено на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы.

Также стоит тот факт, что в прокуратуру поступила жалоба от учителей, которые недовольны публикациями семиклассников, носящие оскорбительный характер. Педагоги требуют возбудить уголовное дело. На данный момент времени эта информация проверяется комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области в связи с возникшим инцидентом. Об этом известила пресс-служба ведомства. При этом комитет пока не имеет конкретных фактов о поданном педагогами заявления на учащихся данного учреждения.