Мэр города Армянска Василий Телиженко рассказал, какие меры приняты для ликвидации последствий августовских выбросов

Ежедневно глава Армянска Василий Телиженко получает сводки о состоянии атмосферы в городе, за который он несет ответственность. Эти данные публикуются на официальном сайте муниципалитета и доступны любому. Также власти раз в две недели запрашивают сведения об уровне и состоянии подземных вод из артезианских скважин, которые снабжают питьевой водой Армянск. Эти меры – часть действий, предпринятых властями после выбросов вредных веществ, произошедших в августе этого года.

По словам мэра, проблема с чистотой воздуха на данный момент отсутствует. Об этом он сообщил «МК», который подробно рассмотрел все аспекты произошедшего. Как рассказал изданию мэр Армянска Василий Телиженко, город живет в обычном режиме: «Все что можно было сделать в этой ситуации, мы, работники администрации, сделали». Сейчас продолжается работа по принятому плану реорганизации устаревшего кислотонакопителя и нейтрализации стоков. Именно устаревший накопитель, куда поступают стоки с промышленных предприятий и городские сливы и стал причиной выброса хлороводорода. Сразу же после выяснения источника загрязнения воздуха были предприняты все необходимые меры по блокировке вредных выбросов. Совместно с заводом «Крымский Титан» разработана «дорожная карта», по которой до 2021 года будет полностью решен вопрос с кислотонакопителем. Поэтапное выполнение всех мероприятий обойдется более чем в 1 млрд рублей.







