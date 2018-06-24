Загадочная авария на производстве Intel отправила в больницу более 20 человек

Знаменитым производителям процессоров пришлось изолировать более 100 тысяч квадратных метров своего производства.

Ещё в понедельник всемирно известным Intel пришлось оцепить 120 тысяч квадратных метров своего производства. В отчёте компании говорится, что работники стали жаловаться на респираторные раздражение и затруднения дыхания. Вот уже третий день эта территория остаётся закрытой.

Также проводимое следствие по прежнему в тупике из-за неизвестных опасных материалов, которые вынудили Intel эвакуировать часть своего кампуса Ronler Acres в Хиллсборо и отправить 21 человека по местным больницам. Официальные представители Intel пытаются увиливать от большинства прямых вопросов, сводя всё к необходимости периодически проводить карантин, «на всякий случай».

Согласно же врачам, лечение проходили по меньшей мере три десятка человек, все из которых были связаны с инцидентом в понедельник. Однако, только шесть из них легли в больницу. По сообщениям, ни у кого не было обнаружено серьезных проблем со здоровьем, и официальные лица округа Вашингтон заявили, что нет никаких указаний на какое-либо воздействие опасных материалов вне здания. Из этого следует, что расследование загадочного события так ни к каким результатам и не приведёт.