Умер мультипликатор "Маски-шоу" и "Каламбура" Юрий Гриневич

Ему едва исполнилось 46 лет. Об этом на странице в Facebook объявили представители Одесской киностудии.

Юрий Гриневич умер рано утром 4 декабря. Причину смерти коллеги не указывают. Прощальную церемонию директору мультипликации устроят 7 декабря в стенах киностудии. Время обещают назвать позже на странице сообщества.

Сотрудники отметили талант Юрия Гриневича. Он получил широкую известность благодаря своей работе в качестве художника-постановщика над мультсериалом "Маски-шоу". А также видеовставками в юмористических передачах "Каламбур" и "Джентельмен-шоу". Кроме того, Юрий Гриневич учавствовал в создании клипов для кабаре-дуэта "Академия", который раньше составляли Александр Цекало и Лолита Милявская. За высокие заслуги мультипликатора и режиссера даже приняли в Правление Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины.