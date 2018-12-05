"Наш приют подожгли": десятки животных погибли во время пожара в Москве

Из горящего здания удалось спасти не менее 20 собак. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Утром 5 декабря произошел пожар в приюте для животных "Счастливый друг" на Нижних Мневниках. Он начался около 5:30 с деревянной хозяйственной постройки и вскоре охватил 200 квадратных метров - практически всю территорию. Пока гасили огонь, у крыши разрушилась крыша. Группа "Счастливого друга" в Instagram пишет: "сгорело все до тла".

В результате пожара умерли десятки кроликов и собак (около 40). Большая часть животных разбежались или разлетелись из приюта. Люди не пострадали.

Представители "Счастливого друга" отмечают, что спасенных питомцев увезли в другой приют организации. Других пытаются найти на улицах Москвы. Они заявляют: "Наш приют подожгли". По информации ТАСС, такую же версию рассматривают в экстренных службах. Тем временем сотрудники организации устроили сбор средств на помощь животным и восстнановление приюта. По некоторым данным, заведение работало нелегально.



