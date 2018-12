"Наш приют подожгли": десятки животных погибли во время пожара в Москве

View this post on Instagram

Сегодня ночью наш приют на Мневниках подожгли. Рабочие открывали вольеры двери не боясь дыма и огня, животные разбегались в панике в разные стороны.... Люди все живы. Спасли многих, остальные пока еще бегают на улице... Есть погибшие приютские животные... Мы просим пока не звонить нам и не писать. Мы занимаемся животными которых спасли. Сейчас на месте (с 4 часов утра) работают специалисты всех служб... Как будет информация мы напишем. Сгорело все до тла.