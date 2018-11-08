Алексея Малобродского в тяжелом состоянии госпитализировали в кардиоцентр

В связи с болезнью обвиняемого судебное заседание по делу "Седьмой студии" отсрочили до 10 декабря. Так рассказала адвокат Ксения Карпинского.

Проблема с сердцем у Алексея Малбородского возникла 4 декабря. Продюсера госпитализировали в московском кардиоцентре имени А. Мясникова. Медики оценили состояние пациента, как тяжелое. Учитывая его состояние здоровья, защита потребовала отложить заседание почти на неделю. Вероятно, к следующему понедельнику обвиняемый должен поправиться.

Напомним, Алексей Малбородский вместе с коллегами проходит по делу о хищении свыше 130 миллионов рублей. По версии следствия, "Седьма студия" во главе с режиссером Кириллом Серебренниковым присвоила себе средства, выделенные на театральный проект под названием "Платформа". Нина Масляева, главный бухгалтер объединения, созналась в преступлении и предоставила показания против других сотрудников.