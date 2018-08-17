Командира эскадрильи бомбардировщиков США B-52 уволили за полеты в форме пенисов

Такие узоры подчиненные подполковника Пола Гуссена изображали в небе над Катаром более полугода. Подробности происшествия сообщает портал Military со слов представителя ВВС Урии Орланд.

Установлено, что пилоты 69-й эскадрильи бомбардировщиков США развлекались с сентября 2017 года по апрель 2018. Во время полетов они намеренно вели B-52 Stratfortress специфическим образом. Из-за этого на экранах системы наблюдения CONECT появлялись линии маршрутов в форме пенисов.

Диспетчеры юмор оценили и сохранили скриншоты с непристойными изображениями на диск. А кроме того показывали сослуживцам на вечеринке перед возвращением в США. Пока поведение пилотов оставалось тайной, их заслуги по борьбе с ИГ на Ближнем Востоке отметили на рождественской конференции с президентом Дональдом Трампом. Но вскоре диск с фотографиями попал в руки командования.

По результатам проверки ВВС США решили уволить командира Пола Гуссена. Руководство пришло к выводу, что подполковник не смог наладить в эскадрилье профессиональную атмосферу. А потому утратил доверие. В итоге его уволили из рядов Военно-воздушных сил.