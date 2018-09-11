В Иркутской области за сутки горело две школы. Оба инцидента произошли в первой половине дня 5 декабря.

Сегодня в 11:30 в пожарный пункт поступило сообщение о том, что горит деревянное здание школы в поселке Алексеевск (Киренский район). Возгорание произошло на втором этаже.

Обучающиеся, в количестве 96 человек, смогли самостоятельно покинуть здание. Огонь перекинулся на кровлю. Работу спасателям осложняет отсутствие воды. К тому же, нет прямого сообщения с райцентром через реку. Для подвоза воды привлекли технику местных предприятий.

Другое возгорание случилось ранним утром около 5:00 ч. Загорелась школа в селе Верхний Кукут (Эхирит-Булагатский район).

Сторож сообщил, что из-под кровли начал идти дым, а затем крышу охватило пламя. Через час пожарные справились с пламенем и полностью его ликвидировали.

Учащимися школы были 16 детей. Они направлены для продолжения учебного процесса в школу села Харат.

Причины возгорания школ в Иркутской области еще не установлены.