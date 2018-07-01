В Индии автобус с пассажирами упал в ущелье

В Индии произошла жуткая авария. Автобус с пассажирами упал в ущелье. Как сообщает NDTV, инцидент произошел в восточной части страны в штате Трипура.

Ранним утром в округе Дхалаи автобус съехал с дороги и рухнул в ущелье. В этот момент пассажирами транспортного средства являлись 30 человек. 22 пассажира пребывают в критическом состоянии. О погибших не сообщается.

Все пострадавшие в аварии срочно были госпитализированы. Сейчас они получают всю необходимую медпомощь. Министр штата уже посетил медучреждение, куда поступили пассажиры рухнувшего автобуса. Государственный деятель пообещал, что все расходы по лечению возьмет на себя правительство.

Причина аварии в Индии пока не установлена.