В Москве ведутся поиски военного, самовольно покинувшего пост с оружием

Военный, служивший в Муроме, самовольно покинул свой пост на охраняемом стратегическом объекте во Владимирской области. По словам правоохранительных органов, мужчина направился в столицу.

Сотрудниками московской полиции проводятся мероприятия по поиску военного, покинувшего свой пост с оружием. По некоторым данным, разыскиваемый уехал на чёрной машине ВАЗ 2108. У мужчины с собой автомат Калашникова и два полных магазина паторонов.

По заявлению столичных полицейских, последний раз беглец был замечен в Подмосковье в Ленинском районе.

Ранее, в ноябре этого года в Ростовской области был осуждён военнослужащий, месяц не появлявшийся на месте службы. Тогда Новочеркасский гарнизонный военный суд осудил мужчину, назначив ему пребывание в дисциплинарной воинской части в течение года.