На Севастополе прохожие объединились для спасения провалившихся под лед детей

На Севастополе прохожие объединились для спасения детей, которые провалились под еще неокрепший лед. Прочность затвердевшего водоема проверяли двое 8-летних мальчиков в селе Благодатное.

4 декабря дети возвращались домой после школьных занятий. Их внимание привлек водоем, который уже покрылся льдом. Его прочность и решили проверить мальчики. На расстоянии около 6 метров от берега дети провалились под лед.

Крики о помощи донеслись да проходившей неподалеку местной жительницы. Женщина взяла палку, и с ее помощью вытащила одного из тонувших на берег. В это время рядом оказался студент колледжа – Андрей Маловичко. Он нырнул в воду, чтобы спасти второго мальчика.

Происходящее на льду увидел местный севастопольский чиновник Евгений Пунев. Он проезжал мимо на автомобиле. Мужчина остановился, чтобы помочь пострадавшим. Вместе с водителем он развез детей и студента по домам.

Благодаря сплоченным действиям прохожих детей спасли.

Аварийно-спасательная служба напомнила, что крепкий лед на территории Севастопольского края еще не успел сформироваться. Поэтому родителей просят контролировать местонахождение детей, а глав городских округов и районов рекомендуют поставить у водоемов соответствующие знаки.