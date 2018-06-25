В Ростовской области мужчина насиловал несовершеннолетнюю падчерицу четыре года. Девочка боялась признаться, и не рассказывала о происходящем даже матери.

Мужчина 1979 года рождения систематически совершал насильственные действия, а впоследствии и акты половых сношений, со своей падчерицей. Это длилось на протяжении четырех лет.

Девочка 2002 года рождения в период совершения над ней противоправных деяний не достигла 16-летнего возраста.

Следственный комитет Ростовской области сообщает о том, что насилие продолжалось с 2011 по 2015 гг. в Каменском районе.

Подозреваемый в растлении несовершеннолетней задержан. Следствие ведет все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.