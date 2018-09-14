Подростка, напавшего на школу в Бурятии, признали невменяемым

Подростка, устроившего нападение на школу в Улан-Удэ, следствие признало невменяемым. Следствие заявило о завершении расследования, проводимого в отношении девятиклассника, который в январе 2018 года напал на школу №5 в Улан-Удэ. Следственный комитет сообщил, что они уже передали дело в суд.

По словам Следственного комитета, они собрали достаточную доказательную базу, поэтому уголовное дело, заведённое на несовершеннолетнего, направлено в суд. Светлана Петренко, являющаяся представителем СК, рассказала, что подростка обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, а также угрозе убийства.

К уголовному делу привлечены ещё двое несовершеннолетних, обвиняемых в соучастии в нападении. Их законным представителям предоставлены материалы дела для ознакомления.

19 января этого года во время занятий учащийся 9 класса устроил поджёг кабинета, в котором проходил урок у семиклассников. Он просил бутылку с зажигательной смесью, а после накинулся с ножом и топором на преподавательницу и учеников. Сообщалось о семи пострадавших в результате нападения. Кроме того, у подростка были сообщники.

В связи с участившимися случаями проявления детской агрессии и жестокости Государственная Дума приняла поправки, согласно которым Роскомнадзор сможет ограничивать доступ к «колумбайн-сообществам», а также к «группам смерти» во внесудебном порядке.