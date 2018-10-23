Охранник ТЦ в Москве подобрал выпавший из кармана посетителя 1 млн рублей

Инцидент произошел вчера, 3 декабря в ТЦ «Феникс» на Ленинском проспекте на юго-востоке Москвы. Против охранника возбуждено уголовное дело.

Один из посетителей московского ТЦ случайно потерял 1 млн рублей: они просто выпали из кармана. Как отметил потерпевший в разговоре с полицией, деньги пропали мгновенно. Прибывшие на место кражи сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что вором оказался 55-летний охранник торгового центра. Он сразу же заметил выпавшие деньги, положил их в свой карман и ушел с места.

Сейчас в квартире обвиняемого проводят обыск. Ему также запрещено выезжать из города. Заведено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее в Москве были похищены деньги у башкирских предпринимателей. Воры стреляли в воздух и угрожали мужчинам. Чтобы забрать добычу, преступники разбили стекло в автомобиле, в котором сидели потерпевшие. Сообщается, что в украденном чемодане находилось 40 млн. рублей.