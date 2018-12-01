Полиция в очередной раз сорвала концерт группы IC3PEAK, на этот раз в Саратове

Правоохранительные органы вместе с собаками ворвались в заведение «Мой бар», где должна была выступить группа, якобы для поисков взрывчатки и наркотиков.

Об инциденте в Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Как передаёт Mash, пришедшие на концерт зрители остались стоять на улице, напевая песни коллектива. Перед входом столпилось не менее 200 человек. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Примечательно, что в этот раз группу IC3PEAK не встречали на вокзале Саратова, как это было 1 декабря в Новосибирске, когда солиста коллектива задержали правоохранители прямо перед выступлением. Тем не менее, концерт группы всё-таки состоялся.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с ложным сообщением о взрывном устройстве в одном из клубов Казани, где должно было состояться выступление группы IC3PEAK. Анонимный звонок поступил почти сразу же, как только начался концерт. С трудностями в проведении концерта исполнители столкнулись ранее в Нижнем Новгороде.