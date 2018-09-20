Московские хирурги с трудом спасли мужчину после укуса паука из упаковки с инжиром

Хирурги московской городской клинической больницы №4 едва успели спасти мужчину, которого укусил паук, выползший из упаковки с инжиром.

Паук укусил мужчину несколько дней назад, однако он не обратил на это внимания, так как на месте укуса сначала осталось лишь небольшое розовое пятно. Однако на следующий он увидел, что рука сильно опухла и место укуса начало гноиться. Пострадавший обратился за медицинской помощью только после того, как опухоль еще больше увеличилась, поднялась высокая температура и начался некроз тканей.

В частной клинике доктора обработали рану и удалили гной, но дома пациенту стало только хуже. Тогда он вызвал скорую помощь, которая доставила его в больницу №4, где врачи провели ему экстренную операцию. После успешно проведенного хирургического вмешательства пациенту была назначена антибактериальная терапия и физиотерапевтическое лечение.

Сообщается, что в данный момент отек руки стал намного меньше, и наметилась положительная тенденция к полному восстановлению.

Врачи отмечают, что мужчина буквально "родился в рубашке", ведь яд некоторых видов пауков может быть для человека смертельным.