В Великобритании дочь не попрощалась с умирающей матерью из-за переполненной парковки

Как передает издание Metro, женщина спешила к умирающей матери в больницу, но так и не смогла увидеть ее живой в последний раз из-за нехватки парковочных мест у клиники.

56-летняя Лорейн Гриффитс, проживающая в Великобритании, обвиняет медучреждение в том, что не попрощалась с матерью. Случай произошел в графстве Кент в городе Роял-Танбридж-Уэллс. Как рассказала Лорейн, на то, чтобы припарковаться, у нее ушло около 20 минут.

Гриффитс в отчаянии рассказывает, что провела 8 лет у больничной койки матери, а попрощаться ей так и не удалось. Женщина сожалеет, что не смогла просто оставить автомобиль, не боясь штрафов за неправильную парковку или эвакуации авто.

В адрес Национальной службы здравоохранения от Гриффитс посыпались обвинения. Женщина считает, что для такой хорошей клиники количество парковочных мест слишком мало. По ее словам, у современной больницы этот аспект должен быть продуман. Для персонала больницы создано 818 мест, а для гостей только 447. Все это с учетом того, что в больнице работают 2000 человек.

В больнице Гриффитс выразили глубочайшие соболезнования в связи с инцидентов. В местном представительстве Национальной службы здравоохранения также принесли извинения и пообещали озаботиться увеличением парковочных мест в клинике.