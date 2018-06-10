В жилом доме в Подмосковье взорвалась боевая граната

В жилом доме в Московской области в результате неосторожного обращения взорвалась боевая граната. Один человек погиб, трое пострадали.

Трагедия произошла на третьем этаже жилого многоквартирного дома по адресу улица Первомайская дом 70 в подмосковном поселке Куровское. Взрыв боеприпаса произошел в результате бытового конфликта. Погибла женщина, двое мужчин и еще одна женщина получили ранения. Пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии, за их жизни и здоровье борются в руки. Известно, что одному из госпитализированных при взрыве оторвало кисть руки.

По предварительной информации, проживающие в квартире люди вели асоциальный образ жизни.

В результате взрыва разрушений не произошло и жителей дома не эвакуировали.

В данный момент на месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов.

Как в обычной квартире оказался боевой снаряд, и находился ли он там на законных основаниях - неизвестно. В этом вопросе предстоит разобраться следователям.