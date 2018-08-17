Учил пассажиров курить: пьяный Панин устроил дебош на самолете и кричал, что он «звезда»

В пресс-службе авиакомпании «Победа» дали подтверждение случившемуся и раскрыли подробности. Актер Андрей Панин был снят с рейса Стамбул-Москва, теперь с него хотят взыскать компенсацию.

О происшествии изначально рассказал источник из авиакомпании. Вскоре данные о случившемся журналистам предоставили и официальные представители «Победы». По данным, 1 декабря актер Алексей Панин, находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош на самолете.

Якобы, пьяный Панин учил пассажиров курить на самолете. Актер два раза курил в уборной самолета, а затем стал кричать и рассказывать другим пассажирам о том, как при помощи салфетки можно закрыть детектор дыма и беспрепятственно покурить. Алексей Панин утверждал, что его экс-супруга работала стюардессой и знала все «секреты» нарушения правил на самолетах.

Помимо этого, Панин постоянно говорил в адрес бортпроводников оскорбления, используя при этом матерные выражения. Актер агрессивно себя вел и кричал, что он «звезда», поэтому ему не будет никакого наказания. По данным СМИ, Панин пил спиртное прямо на борту самолета и также в требовательном тоне заставлял бортпроводников нести ему ручку, чтобы тот раздал людям автографы.

Актер не пытался отрицать свою вину и настаивал, что забрать с самолета его должна именно полиция. Панин был уверен, что в России за его пьяный дебош его наказывать не станут. Актера принудительно «попросили» сойти с самолета. По данным пресс-службы «Победы», теперь авиакомпания хочет, чтобы Панин компенсировал все расходы, которые случились из-за его дебоша.

Сам Алексей Панин уже прокомментировал инцидент. По словам актера, он слышал об этих «глупых» слухах, но подтверждать их не станет. Панин утверждает, что он уже давно находится со своей дочерью дома. По словам актера, он «понятия не имеет», о чем идет речь.