В Крыму сотрудники ФСБ поймали фальшивого сослуживца

В Крыму сотрудники ФСБ задержали своего лже-коллегу, который подделал удостоверение сотрудника ведомства и занимался мошенничеством. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку государственных документов.

По сообщению крымского управление ФСБ РФ, при обыске у 21-летнего парня было обнаружено поддельное служебное удостоверение сотрудника ФСБ России на имя капитана Матвеева Павла Викторовича и две заготовки бланка удостоверения сотрудника ФСБ России, которые позволили бы молодому человеку переквалифицироваться в звание «лейтенанта». Также у него изъяли муляжи пистолетов ТТ и Макаров.

Все началось с того, что крымчанин с помощью обыкновенного маркера подделал удостоверение, просто вписав свои имя и фамилию в бланк, и пришел в дом к доверчивой местной жительницей якобы для беседы, которая, после предъявления «липового» удостоверения, впустила его в дом. После разговора, уже собираясь уходить, злоумышленник решил украсть несколько вещей из квартиры. За что и попал в поле зрения своих «коллег».

Задержать злоумышленника удалось при помощи сотрудников Росгвардии.

Ранее издание REGNUM сообщало, что в октябре в Крыму был задержан еще один предприимчивый гражданин, который за определенное финансовое вознаграждение предлагал помощь в оформлении на военную службу по контракту на границе.