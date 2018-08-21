В Москве 11-летнему ребенку сломали позвоночник во время драки из-за девушки

Пострадавший уже рассказал об инциденте и указал, травмы ему нанес парень, которого зовут Роман. С ним ребенок встретился у станции метро «Лубянка».

В Москве 11-летнему ребенку сломали позвоночник. Вечером 3 декабря мальчик оказался в больнице, где врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночник.

Мальчик рассказал, что ему сломали позвоночник во время драки из-за девушки. Ребенок решил встретиться с неким Романом, с которым они «не поделили» девушку. По словам мальчика, он встретился со своим «соперником» возле станции Сокольнической линии метро «Лубянка». Там между ними возникла ссора, которая потом переросла в драку. Сколько лет Роману и действительно ли именно он сломал мальчик позвоночник – пока что не уточняется.

В итоге, 11-летний мальчик получил серьезные травмы и оказался в больнице со сломанными позвоночником. Информацию о случившемся предоставил источник в полиции. По данным инсайдера, правоохранители уже начали проверки и сейчас на обсуждение поставлен вопрос о том, будет ли инцидент трактован в соответствии с уголовным кодексом.