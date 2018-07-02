В Москве из окна выпал 17-летний чемпион по гандболу

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Трагедия произошла в тот же день, когда Герман Тихонов должен был отмечать свой день рождения.

 Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра погиб 17-летний чемпион по гандболу Герман Тихонов. Согласно информации, которую предоставляет источник, он выпал из окна многоэтажного здания, расположенного в южной части Москвы.

 Спортсмен завоевал призовое место в столице три года назад. Как до этого события, так и после тренера возлагали на него большие надежды. По какой причине произошел несчастный случай, для правоохранителей пока остается неизвестным. Они продолжают исследовать место, где произошел инцидент,а также опрашивают его знакомых.

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Автор - Мартина Корф
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