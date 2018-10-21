Захотел романтики: в Москве вор похитил из машины вино, конфеты и куртку

29-летняя жительница Москвы обратилась в полицию и заявила, что ее машину обокрали. Из автомобиля пропали смартфон, бутылка вина, подарочный набор конфет и женская куртка.

В Москве неизвестный человек вскрыл чужой автомобиль. Вор похитил из машины смартфон, а также взял вино, конфеты и куртку. По всей видимости, грабитель захотел «романтики», поэтому добавил в список своих краж не только мобильный гаджет, а еще и угощения. По словам пострадавшей, сумма ущерба составила примерно 69 000 рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ в Москве, кража случилась 1 декабря с 19:00 до 22:00 часов. Вор похитил вино и конфеты из машины, которая стояла на неохраняемой стоянке на улице Гашека. Правоохранители уже возбудили уголовное дело. СМИ пишут, что поступок вора кажется весьма странным. Мало того, что он вскрыл чужой автомобиль и украл оттуда смартфон, так как он еще и взял вино с конфетами, которые едва ли представляют собой ценные вещи.