Восемь человек пострадали в результате ДТП в Хабаровском крае

Как стало известно, инцидент произошел в пределах автодороги Ильинка – Некрасовка. По ходу него столкнулись три транспортных средства.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД Российской Федерации по Хабаровскому краю сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое утром 4 декабря было зафиксировано на трассе Ильинка – Некрасовка. Согласно информации, которую предоставляет источник, в результате аварии пострадали восемь человек.В это число входит также и одна жертва несчастного случая, женщина.

Представители правоохранительных органов установили, что причиной ДТП стал обгон на трассе с нарушением установленных правил дорожного движения. В столкновении сошлись два легковых автомобиля, а также грузовик.

Сразу после происшествия на место прибыла бригада Дальневосточного отряда МЧС России, а также скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавших (среди них было двое детей) травмы мягких тканей и переломы костей.

Их госпитализировали в ближайшую больницу. Четверых взрослых также пришлось доставать из искореженных автомобилей с помощью специального инструмента.