Жестокое убийство кота попало на камеры видеонаблюдения в Краснодаре

Жестокое убийство кота попало на камеры видеонаблюдения. Жуткая сцена насилия произошла в Краснодаре. Известно, что инцидент случился в последних числах ноября. Видеозапись появилась в Сети 3 декабря.

Камера наружного наблюдения во дворе многоквартирного дома по улице Западный Обход зафиксировала, как неизвестный, скрывающий лицо капюшоном, жестоко убил кота.

Молодой человек взял животное за хвост и стал его раскручивать. Затем несколько раз ударил кота о землю. На этом истязания не закончились. Неизвестный со всей силы пнул кота, который отлетел на несколько метров.

Совершив убийство, молодой человек спокойно скрылся из поля зрения камеры.

Как стало известно, кот был домашним. Он находился на передержке у одной местной жительницы. Она и обнаружила труп. Женщина ухаживала за котом, кормила его, иногда выпускала погулять на улицу. Хозяйка питомца и вызвала полицию, чтобы сообщить о шокировавшем ее жестоком убийстве.

Полиция Краснодара занята поисками преступника. По закону за подобные преступные действия грозит привлечение к уголовной ответственности.