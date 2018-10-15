Известный продюсер избил директора певца Шуры. Драка случилась в общественном месте. Нападение произошло в вип-зале аэропорта Челябинска.

Павел Депершмидт, директор Шуры, сделал заявление на странице своего аккаунта в Инстаграм. По словам мужчины, Дмитрий Табарчук (продюсер известных сериалов на СТС) набросился на него без каких-либо причин. Нападавший заявлял публично, что «работает на Первом канале и ему все можно».

Депершмидт же в свою очередь задается логичным вопросом: «Что это за прерогативы Первого канала»? Ему не понятно, почему люди думают, что им все дозволено, что все сойдет с рук и останется безнаказанным.

Весь полет из Челябинска в Москву Депершмидту помогали сотрудники авиакомпании, которых он не забыл поблагодарить. Из московского аэропорта директор Шуры был госпитализирован.

У пострадавшего выявили серьезные травмы: сотрясение мозга, кровоизлияние в мозг, ушиб грудной клетки и ряд других осложнений.

Директор Шуры упомянул, что воспитывает двоих детей. А из-за необоснованной жестокости продюсера Табарчука мужчина мог остаться инвалидом.

На защиту пострадавшего поднялся Шура. Он также призвал общественность и СМИ не оставаться равнодушными, так как нельзя оставлять поступок безнаказанным.

Павел на данное время до сих пор находится в больнице.