На Ямале шесть членов одной семьи попали в реанимацию

Семья в составе шести человек попала в больницу после употребления в пищу рыбы неизвестного происхождения. Врачи подозревают, что госпитализированные стали жертвами опасного инфекционного заболевания — ботулизма.

Заразившиеся являются жителями одного посёлка — Пурпе. В настоящий момент они находятся в реанимации Губкинской больницы. Все шесть человек приняли в пищу рыбу, непонятного производства. - такая информация появилась на сайте Губкинской лечебного учреждения.

Местный Интернет-портал «Губкинский» высказывает предположение, что пострадавшие приобрели рыбу на месте «стихийной» торговли на автотранспорте. В настоящий момент администрация и полиция ищут машину, из которой велась продажа мяса и рыбы. Ботулизм — это очень тяжёлое заболевание инфекционного типа, которое поражает нервную систему. В большей степени продолговатый и спинной мозг. При некоторых обстоятельствах эта инфекция может привести к летальному исходу.