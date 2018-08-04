В Москве вооруженные разбойники похитили сумку с 40 млн рублей

В настоящий момент полиция идет подозреваемых в хищении сумки с крупной суммой денежных средств на юго-востоке столицы.

Пресс-служба столичного главка МВД рассказало о некоторых подробностях: преступники открыли огонь, по предварительным данным, из травматического пистолета. Под угрозой применения оружия у потерпевшего отняли сумку с деньгами и скрылись в неизвестном направлении. Пострадавших в данном инциденте нет. В настоящий момент полиция занимается розыском похитителей. Потерпевший сообщил, что в сумке у него находилось 40 миллионов рублей.

А вот собеседник канала «360» сообщил, что при нападении рядом с домом №93 по Волгоградскому проспекту ранения получил как минимум один человек. А сами преступники после нападения скрылись на черном мерседесе. Полицейские объявили о начале плана «Перехват». На месте произошедшего события работают правоохранительные органы, эксперты выясняют детали события.