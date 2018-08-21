Следствие вычислило заказчиков жестокого убийства украинской активистки

Как стало известно, генеральный прокурор Украины объявил о раскрытии убийства Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой. Советница мэра Херсона и общественная активистка умерла осенью 2018 года в результате нападения. По имеющимся данным, следствию удалось установить весь круг лиц, причастных к убийству активистки.

Генпрокурор обещал предоставить информацию по подозреваемым в ближайшее время. В рамках дела уже предъявлено обвинение помощнику народного депутата. Примечательно, что женщина занималась разоблачением преступных и коррупционных схем представителей местной власти в Херсонской области.

Также стоит отметить тот факт, что комиссия по делу Екатерины Гандзюк впервые провела заседание в Херсоне по расследованию убийства. Согласно имеющимся данным из официальных источников, на заседании выступил глава комиссии Борислав Береза. По его словам, полиция в Херсоне уведомлена о том, что должна предоставлять всю информацию комиссии. На данный момент известно, что комиссия будет проверять, профессионально ли проводилось следствие.

Ранее журналист Егор Соболев отметил, что Авакова и Луценко нужно выгнать из правительства. Он подчеркнул, что сейчас ключевой задачей является увеличение количества сознательных граждан. Егор сделал акцент на том, что нападения на активистов участились, а преступники остаются безнаказанными.