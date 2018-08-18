В Москве на сайте детской одежды предлагали «взять в секс-аренду» детей

Информацию о подозрительном сайте уже проверяют следователи ГСУ СК РФ по Москве. В качестве «товара» были представлены дети разного возраста, оплатить их «аренду» можно было криптовалютой.

В Москве была замечена весьма подозрительная страница в Интернет. На сайте детской одежды в качестве товара выставили не одежду, а детей. Владельцы сайта предлагали «взять в секс-аренду» детей. На сайте было размещено 26 «лотов» - 15 девочек и 11 мальчиков разного возраста.

Под каждым «товаром» было несколько фотографий ребенка, были даже снимки, где дети были запечатлены оголенными. На сайте детской одежды предлагалось брать «товары» в аренду, также там предлагалась «доставка». Сайт был создан летом этого года, в отзывах было лишь два комментария весьма сомнительного характера. В отзывах четко становилось понятно, что детей сайт сдавал в «секс-аренду». После скандала в Сети сайт был закрыт, на главной странице появилось фото маньяка Андрея Чикотило с фразой: «я их всех съел».

По словам представителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, правоохранители уже начали проверки. Сейчас полиция проверяет данные о сайте, после доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.