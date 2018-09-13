Гражданка Узбекистана отправится в колонию за продажу новорожденного сына

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В Санкт-Петербурге суд Василеостровского района огласил решение по делу о продаже гражданкой Узбекистана своего новорожденного сына. Женщина отправилась в колонию общего режима на три года и восемь месяцев.

По данным следствия, в сентябре этого года 28-летняя уроженка Узбекистана Нулифар Абдуллаева, находясь у дома №12 по улице Кораблестроителей, продала своего пятидневного сына за 275 тысяч рублей. Однако она не подозревала, что в качестве покупателя, которого горе-мать нашла через Интернет, выступает сотрудник полиции. Женщина была задержана и против нее возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми».

Подсудимая свою вину полностью признала и объяснила решение продать родного ребенка трудным финансовым положением. На полученные деньги она планировала вернуться домой, в Среднюю Азию.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила, что у осужденной, которая находилась в России нелегально, есть супруг, который не знал, что его жена выставила сына на продажу. Мужчина проживает в Узбекистане и воспитывает троих детей. Новорожденного мальчика он планировал забрать к себе.

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Автор - Анна Андреева
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