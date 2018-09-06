Умер самый богатый бизнесмен Бельгии

В Брюсселе на 92 году жизни скончался самый богатый человек Бельгии миллиардер Альберт Фрер. Об этом печальном событии журналистам сообщили в холдинговой компании Groupe Bruxelles Lambert (GBL), которой Фрер руководил более 30 лет.

Авторитетный журнал Forbes оценил состояние бельгийца в $5,8 миллиардов. По сообщению аналитиков, именно благодаря бизес-деятельности Альберта Фрера Бельгия смогла стать уважаемым членом мирового бизнес-сообщества.

Кроме GBL, Фреру принадлежали крупные доли акций во французской нефтедобывающей компании Total, фирме-производителе цемента LafargeHolcim, алкогольном гиганте Pernod Ricard и производителе одежды класса люкс Burberry. Также Фрер был одним из совладельцев французского винодельческого хозяйства Шато Шеваль Блан (фр. Chateau Cheval Blanc), находящегося в Бордо и входящего в пятерку лучших производителей вина в регионе. Винодельня производит всего два сорта красного вина: Château Cheval Blanc (основное вино) и Le Petit Cheval («второе» вино).

В 2017 году активы компании GBL составляли примерно 11 миллиардов евро, а ее капитализация достигла 15 миллиардов евро. В 2015 году Альберт Фрер ушел с поста председателем совета директоров компании и передал бразды правления своему старшему сыну Жеральду Фреру. Альберт Фрер родился в феврале 1926 года во франкоязычной части Бельгии. Начал работать еще в детстве, помогая своему отцу, который торговал гвоздями. Когда Фреру было 17 лет, его отец умер, и подросток был вынужден бросить школу и заняться бизнесом.

К 30 годам он уже активно инвестировал в национальные сталелитейные фабрики и к концу 1970-ых сосредоточил в своих руках управление целой сталелитейной промышленностью в области Шарлеруа (фр. Charleroi), которую позже продал государству.

В 2002 году Фрер получил аристократический титул барона от бельгийского короля Альберта II.

Альберт Фрер был женат и является отцом троих детей.