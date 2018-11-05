В Москве вспыхнул пожар в здании НИИ

Под угрозой оказались жизни около шести десятков человек, которые являются сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института стандартизации и сертификации в машиностроении.

Сотрудники Главного управления МЧС Российской Федерации по Московской области сообщают о случае пожара, который зафиксировали на территории административного центра в здании НИИ. Согласно информации, которую они предоставляют, огонь вспыхнул на пятом этаже.

НИИ расположен в Москве по улице Шеногина в доме номер четыре и занимает первый корпус. Именно там сначала заметили дым, а после увидели открытый огонь. После этого представители охранной службы вызвали бригаду экстренной службы, одновременно начиная эвакуировать людей. До приезда сотрудников все они оказались на улице.

Пожарные, прибывшие на место вызова, сумели ликвидировать возгорание. Пока что они не назвали точную причину того, по какой причине мог произойти инцидент.