Ретровор: Полиция задержала в Москве похитителя старинных фотоаппаратов

Сегодня, 12:07 \\ Происшествия

Сотрудники полиции задержали человека, которого подозревают в хищении антикварных фотоаппаратов, стоимость которых составила в сумме более 5 миллионов рублей. Подозреваемый уже признался в совершенном преступлении.

13 ноября на Болотной набережной в одном из офисов было совершено похищение фототехники. Уже произошло возбуждение уголовного дела.

Потерпевшей стороной по делу значится Максим Красницкий — знаменитый фотограф. Сообщается, что преступник был знаком с фотографом ещё до момента совершения преступления и прекрасно осведомлён о месте хранения дорогого антиквариата.

Украденные фотоаппараты подозреваемый сдавал в ломбарды и комиссионные магазины. Ирина Волк, представитель МВД, сообщила информацию о том, что задержанный признал свою вину.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Звезда фильмов СССР - Ольга Прохорова не может вернуться в Москву

Ольга Прохорова, одна из главных героинь таких фильмов как "Емельян Пугачёв", "Полынь-трава горька" долгие годы жила, ни в чем себе не отказывая. Женщину фильмы советских времён сделали звездой....

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Суп с червями подают детям в больнице Приморья

 уп с червями подают детям в больнице Приморья. Инцидент произошел в инфекционном...

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации...

Россиянка умерла в больнице Гоа во время путешествия

 Туристка находилась в Индии с середины ноября. Она прибыла туда вместе со своим супругом...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ