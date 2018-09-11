Ретровор: Полиция задержала в Москве похитителя старинных фотоаппаратов

Сотрудники полиции задержали человека, которого подозревают в хищении антикварных фотоаппаратов, стоимость которых составила в сумме более 5 миллионов рублей. Подозреваемый уже признался в совершенном преступлении.

13 ноября на Болотной набережной в одном из офисов было совершено похищение фототехники. Уже произошло возбуждение уголовного дела.

Потерпевшей стороной по делу значится Максим Красницкий — знаменитый фотограф. Сообщается, что преступник был знаком с фотографом ещё до момента совершения преступления и прекрасно осведомлён о месте хранения дорогого антиквариата.

Украденные фотоаппараты подозреваемый сдавал в ломбарды и комиссионные магазины. Ирина Волк, представитель МВД, сообщила информацию о том, что задержанный признал свою вину.