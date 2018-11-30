В Шереметьево пассажирский самолет Fly Dubai пытался взлететь без разрешения

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Боинг 737 авиакомпании Fly Dubai попытался совершить несанкционированный взлет в московском аэропорту Шереметьево. К счастью, диспетчера сумели вовремя прервать взлет.

Инцидент произошел вчера, 2 декабря. По данным источника в диспетчерских службах, командир экипажа самолета начал разгон по взлетной полосе, не получив на это разрешения диспетчеров. Если бы самолету все-таки удалось оторваться от земли, это могло привести к столкновению с другим воздушным судном и многочисленным жертвам. Однако, диспетчера успели прервать взлет и вернули самолет на стоянку, после чего экипаж был вызван на беседу, которая длилась около трех часов.

Пассажиры были вынуждены вернуться в здание аэропорта и ожидать нового времени вылета. В итоге, после разбирательств, лайнер благополучно вылетел в Дубай.

Будет ли с провинившимися пилотами проведена беседа в авиакомпании Fly Dubai - неизвестно.

В Шереметьево не сообщили, по какой причине пилот решил начать разгон и поднять самолет в небо без разрешения.

Ранее СМИ сообщали, что руление на взлет одного из рейсов в Шереметьево пришлось прервать из-за постороннего на взлетно-посадочной полосе. Позже удалось выяснить, что один из рабочих, занимавшихся ремонтом рядом с зоной взлета, решил быстро перебежать зону работ. После проверки ВПП лайнер продолжил маневр и благополучно взлетел.

Нахождение на взлетно-посадочной полосе во время руления, взлета или посадки самолета может стоить человеку жизни. Ранее в Шереметьево Boeing 737 рейса Москва — Афины нанес стойкой шасси несовместимые с жизнью травмы 25-летнему гражданину Армении, который по непонятным причинам оказался в зоне разгона самолета.

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Автор - Анна Андреева
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