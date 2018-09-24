На МКАД в Москве произошло массовое ДТП

Как стало известно, авария случилась на 20-м километре внешней стороны кольцевой автодороги.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД Российской Федерации по Московской области сообщают о массовом дорожно-транспортном происшествии, которое было зафиксировано на территории административного центра вечером 2 декабря. Согласно информации, которую они предоставляют, участниками аварии стали четыре автомобиля: фура, внедорожник и два грузовика южнокорейского производства Hyundai Porter.

Из-за ДТП в Москве, которое произошло на МКАД, пострадал один человек, также транспортные средства получили повреждения и вмятины. Два из них легли на бок. На том участке, где произошла авария, сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение и выясняют обстоятельства, которые привели к столкновению.