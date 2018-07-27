В США рыбак заснял на видео появление НЛО
Житель американского штата Северная Каролина во время рыбалки сумел заснять на видео неопознанный летающий объект.
По словам автора ролика, все произошло 20 ноября примерно в 21:00, когда он рыбачил на пляже у мыса Лукат. Как утверждает мужчина, огоньки, количество которых не менялось, все время мерцали, становясь то ярче, то бледнее и в течение последующего часа не двигались с места. Также он добавил, что один из огоньков потух на двадцать минут, а потом снова загорелся.
Ролик, который очевидец НЛО выложил на YouTube, вызвал жаркие споры среди комментаторов и породил массу предположений. Некоторые считают, что это были огни самолета или шаровые молнии, другие утверждают, что на видео попало горение газового факела на нефтяной вышке, а четыре огня получились из-за атмосферной дисперсии, а третьи отнеслись к ситуации с юмором и пошутили, заметив, что рыбаку повезло, что «его не похитили инопланетяне».
Отметим, что ранее американцы были очень напуганы и активно обсуждали появление «адского» НЛО. Жители города Денвер в штате Колорадо в один прекрасный момент увидели, как небо над их головами окрасилось в красный цвет, после чего в облаках появился странный объект, который оставил за собой темный густой след. Некоторые местные жители посчитали, что это взорвался инопланетный летательный аппарат. А в начале ноября пилоты сразу нескольких авиакомпаний сообщили о том, что заметили НЛО над Ирландией.