«Присядем на дорожку?»: Самолет L-410 совершил вынужденную посадку в Чите

Сегодня, 09:24 \\ Происшествия

Многоцелевой чехословацкий двухмоторный самолёт L-410, следовавший рейсом Чита — Газимурский завод произвёл вынужденную посадку на аэродроме Кадала в городе Чита. Обошлось без пострадавших.

Информацию о данном инциденте предоставила пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД на транспорте. В сообщении указывается, что после взлёта включился даьчик, оповещающий о низком давлении масла в двигателе. Всего в самолёте находилось 13 человек — 11 пассажиров и два члена экипажа.

К месту остановки самолёта выехала следственно-оперативная группа для выяснения подробностей и причин неполадки.

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