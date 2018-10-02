«Присядем на дорожку?»: Самолет L-410 совершил вынужденную посадку в Чите

Многоцелевой чехословацкий двухмоторный самолёт L-410, следовавший рейсом Чита — Газимурский завод произвёл вынужденную посадку на аэродроме Кадала в городе Чита. Обошлось без пострадавших.

Информацию о данном инциденте предоставила пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД на транспорте. В сообщении указывается, что после взлёта включился даьчик, оповещающий о низком давлении масла в двигателе. Всего в самолёте находилось 13 человек — 11 пассажиров и два члена экипажа.

К месту остановки самолёта выехала следственно-оперативная группа для выяснения подробностей и причин неполадки.