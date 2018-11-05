Пришли за скидками: бобры зашли в продуктовый магазин и попали на видео

Забавный случай произошел в США в штате Массачусетс. Бобров, которые зашли в продуктовый магазин и ходили между рядами, сняла камера видеонаблюдения.

В США бобры зашли в продуктовый магазин. Пара животных спокойно вошла через автоматические двери. Один бобер почти сразу же вышел из магазина, второй продолжил «шоппинг» и еще несколько минут ходил между стеллажами с товаром, будто бы определяясь с покупками.

Бобры, которые зашли в магазин и попали на видео, рассмешили пользователей Сети. Комментаторы шутят, что животные пришли за скидками, но не нашли ничего подходящего. На видео можно наблюдать, как второй бобер не боялся сотрудницу магазина и продолжал свое хождение между стеллажами до тех пор, пока ему тактично не указали на дверь.

Сотрудники магазина рассказали, что бобры зашли к ним в утреннее время. Продавцы также шутят, что животные пришли за скидками, так как по утрам в магазине действует акция.